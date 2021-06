Das neue Leben als Staatsanwältin

Aber als der Staatsdienst nach 15 Jahren in der Anwaltsschaft rief, ließ sie sich sozusagen abwerben. Wobei: Das ging keineswegs von heute auf morgen. Zunächst waren mehrere Hearings bei der Oberstaatsanwaltschaft, beim Oberlandesgericht, im Justizministerium zu absolvieren. Dann eine Persönlichkeitsprüfung in einem Assessment-Center. Dort wird gern das Postmappenspiel gespielt. Testaufgabe: Sie sind Geschäftsführer einer Ges.m.b.H., kommen nach zwei Wochen Urlaub um sechs Uhr früh ins Büro und haben vor dem Abflug zu einem Seminar 20 Minuten Zeit, die aufgelaufene Post abzuarbeiten. Sie müssen Verfügungen auf die Poststücke schreiben, die den Umgang mit einem Industrieunfall, die Aufnahme von drei Bewerbern, den Besuch der Konzernführung aus den USA, Warenmängel und anderes betreffen.



"Zum Erstaunen" der Personalberater, die den Test durchführen, hat Caroline Pestal in kürzester Zeit alles geschafft. Kleiner Heimvorteil: Ihr Spezialgebiet in der Anwaltskanzlei war das Umweltrecht, der angenommene Industrieunfall beim Test für sie also ein Klacks. Nach bestandener Richteramtsergänzungsprüfung trat die ehemalige Anwältin Anfang Oktober dann ihren Dienst als Staatsanwältin an.



Nun lernt sie die Art der Aktenführung, wird auf Schritt und Tritt kontrolliert und findet das auch noch gut. "Wir machen Grundrechtseingriffe, da darf nichts schiefgehen", sagt sie. Ein bis zwei Mal pro Woche geht sie zu Verhandlungen, "das war am Anfang ungewohnt, auf der 'falschen' Seite zu sitzen". Die ehemaligen Kollegen betrachten sie aber nicht als Feind. "Man erwartet sich mehr Verständnis von einer Staatsanwältin, die das auch aus einer anderen Perspektive gesehen hat."