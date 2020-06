Das Klagelied der Fiaker

Mit erstem April legt die rot-grüne Stadtregierung den Fiakern ein deutlich engeres Zaumzeug an. "Es geht uns um den Tierschutz", beteuert Umweltstadträtin Ulli Sima ( SPÖ). Künftig dürfen Stellplätze in der Innenstadt nur noch zwischen 10.00 und 22.00 Uhr angefahren werden. Platzkarten werden für gerade und ungerade Tage ausgegeben – passend in roter und grüner Farbe. Den Fiakern ist es dann nicht mehr erlaubt, mit denselben Pferden täglich auszufahren. "So werden die Tiere geschont. Außerdem achten wir auf die Einhaltung von Ruhe- und Fütterungszeiten", sagt Sima.

Stolber sagt: "Wir werden von Politik und Magistrat immer stärker bevormundet." Er spricht von regelrechten Razzien durch Magistrat und Polizei. Im Vorjahr wurden bei 20 Standortüberprüfungen 155 Gespanne kontrolliert. Es setzte 87 Anzeigen. "Was die Politik übersieht", sagt Stolba trotzig, "ist, dass wir selbst am besten wissen, was gut für unsere Tiere ist."

Dabei profitiert ausgerechnet der oberste Fiaker selbst von dem neuen Gesetz. Denn durch die bunten Platzkarten wird die Zahl der Stellplätze von 58 in der Nacht auf Sonntag schlagartig auf 116 verdoppelt. Und da Ruhezeiten eingehalten werden müssen, profitieren vor allem große Unternehmer, die mehrere Pferde im Stall haben, vom neuen Gesetz. Das weiß auch Stolber, der 16 Pferde besitzt.

Kleinere Unternehmer müssten sich wohl nach zusätzlichen Einkünften wie Hochzeitsfahrten umsehen, glaubt der oberste Fiaker. "Im Schnitt verdienen wir übers Jahr gerechnet 1800 Euro netto im Monat. Für viele ist es jetzt nur noch die Hälfte."

Das dürfte wohl auch das Kalkül der Stadtregierung sein. "Unser Ziel ist eine grundsätzliche Reduktion von Pferden und Kutschern", sagt Hermann Gsandtner, Tierschutzombudsmann der Stadt.

Und wie geht es dann mit dem Traditionsunternehmen Stolba weiter? "Meiner Tochter hab’ ich den Job erfolgreich ausgeredet", sagt der Wiener. Und er selbst freue sich schon auf die Pension.