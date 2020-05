„Das ist ein klares parasitäres Verhalten“

Apropos U6: Für Entsetzen sorgte zuletzt die Vergewaltigung einer 23-Jährigen, die am frühen Abend in einem leeren Waggon von Alt Erlaa in Richtung Floridsdorf unterwegs war. Für Steinbauer ein tragischer Einzelfall. „Wir hatten in den vergangenen 20 Jahren keinen solchen Vorfall.“

Deshalb sei auch keine Info-Kampagne geplant, um Frauen vor derartigen Gefahren zu warnen. „Das würde nur Panik hervorrufen.“ Steinbauers Hoffnung: „Dank der vielen Kameras hat die Polizei den Täter rasch erwischt.“ Das sollte abschreckend auf weitere potenzielle Täter wirken.

Einer eigenen U-Bahn-Polizei erteilt er eine Absage: „Die Polizei ist jetzt schon verpflichtet, in den Öffis für Sicherheit zu sorgen. Die Kooperation mit ihr funktioniert in der Praxis sehr gut. Es wäre nicht sinnvoll, hier einen zusätzlichen Wachkörper einzusetzen.“

