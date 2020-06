Das Fest der Auferstehung und das Leid der Sterbenden

Wien ist bei Weitem noch nicht da, wo es sein sollte", sagt Waltraud Klasnic, Präsidentin von Hospiz Österreich. Sie und Caritas-Chef Michael Landau sind überzeugt: Die Stadt könnte den Wienern ein besserer Begleiter auf dem letzten Lebensweg sein. Immerhin haben sich Bund und Länder in einer Art 15-A-Vereinbarung verpflichtet, bis 2012 eine flächendeckende Versorgung im Palliativ- und Hospizbereich umzusetzen. Davon ist man hier jedoch noch weit entfernt.

Klasnic verweist auf Zahlen des Bundes: " Wien benötigt doppelt so viele mobile Palliativ-Teams und drei Mal so viele mobile Hospizteams, die die Menschen zu Hause auf­suchen." Auch das einzige Tageshospiz, über das Wien verfügt, das Haus St. Bar­bara der Caritas, ist allein von Spenden abhängig. Die Einrichtung kann nur ein Mal in der Woche offen halten. "Das ist zu wenig", urteilt Klasnic. Landau sagt: "Niemand käme auf die Idee, für den Gips bei einem gebrochenen Arm Spenden zu sammeln. Es ist völlig unverständlich, dass dies in der Hospiz- und Palliativ­arbeit noch notwendig ist."

Beide fordern Förderungen für Ehrenamtliche. "In anderen Bundesländern gibt es diese längst."