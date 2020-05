Das Borstentier im Visier

Das Wichtigste", sagt Philipp Adami, "ist Geduld", und schiebt dabei sachte einen Zweig weg, der ihn verraten könnte. Während der volle Mond langsam über dem Wald aufsteigt, beginnt für den Forstwart und Berufsjäger der MA49 die Nachtschicht. Seitdem die Wildschweine immer öfter in die Gärten der Häuser am Wiener Waldrand eindringen, müssen Adami und seine Kollegen oft auf die Jagd gehen, um die Tiere wieder in den Wald zurückzudrängen.

In dieser Nacht ist Adami im Wurzbachtal bei Hadersdorf im Westen Wiens unterwegs. Ganz in Grün gewandet, sein Steyr Mannlicher Jagdgewehr geschultert, pirscht er leise durch den Wald und sucht mit dem Feldstecher nach verdächtigen Bewegungen. Bis halb vier Uhr Früh wird der gebürtige Kärntner in dieser Nacht unterwegs sein. "Vieles bei der Jagd ist Gefühlssache", sagt Adami, mit der Zeit wisse man, welche Routen die Tiere wählen. Gespür und Geschick bekomme man aber nur durch lange Erfahrung.



Einmal den Wind in den Rücken bekommen und es heißt "Auf Wiedersehen Wildschweine". Die Tiere sehen zwar relativ schlecht, riechen dafür aber umso besser. Dann heißt es für diese Nacht zusammenpacken. Denn dass die intelligenten Viecher an den Ort zurückkehren, sei unwahrscheinlich.