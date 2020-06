Das große Eisschlecken für den guten Zweck

Doch die "Ice Dream Factory" ist nicht das einzige Lokal, das Gäste mit ausgefallenen Ideen an diesem Tag verwöhnen will. Christian Chvosta vom Meidlinger Lokal "Milchbart" wird den Kunden ein eigenes Frühlingsmenü servieren, in "Peter’s Pub" in der Ada Christen Gasse (10. Bezirk) wird es eine Gulaschparty geben. Auch die Studenten des Moduls beteiligen sich an der Aktion und spenden die Einnahmen des umsatzstärksten Tages der Woche. Mit McDonald’s und Kentucky Fried Chicken beteiligen sich heuer auch zwei Fast-Food-Ketten an der Aktion.

Vergangenes Jahr wurden in der Gruft knapp 100.000 Mahlzeiten ausgeteilt. Mehr als jemals zuvor. Für Caritas-Präsident Michael Landau ist die Benefizaktion daher ein wichtiges und lebendiges Zeichen der Mitmenschlichkeit und Solidarität. Jeder kann dabei mit einer kleinen Geste, Großes bewirken. Landau: "Die Aktion bedeutet letztlich, mit Menschen, die sich keinen Restaurantbesuch leisten können, das Essen zu teilen."