Früherer Spitzenbeamter der Justiz im Zwielicht

Am 9. Mai kündigte Miklau Lansky zunächst ein Vier Augen-Gespräch mit Strafrechts-Sektionschef Pilnacek in Sachen Aliyev an. Über dessen Verlauf berichtete er am 16. Mai ausführlich: Bei seiner Vorsprache hatte Miklau von einem für 31. Mai anberaumten Besprechungstermin Pilnaceks mit der Staatsanwaltschaft, der Oberstaatsanwaltschaft, dem Außenamt, dem Bundesasylamt und dem Bundeskriminalamt erfahren.

Miklau regte wiederum bei Pilnacek die Erlassung eines Europäischen Haftbefehls gegen Aliyev an. Pilnacek habe einen solchen als "eine Option" bezeichnet, ließ Miklau Lansky wissen. Auch Pilnaceks Einschätzung zu Auslieferungsfragen und möglichen weiteren Verfahrensschritten hatte Miklau in Erfahrung gebracht. Dieses Wissen leitete er an Lansky weiter.

Wenige Wochen später wurde von der Staatsanwaltschaft Wien ein Inlandsverfahren gegen Aliyev wegen des Verdachts auf Doppelmord und erpresserischer Entführung eingeleitet. Der Haftbefehl gegen Aliyev blieb allerdings aus, weshalb Miklau am 16. September 2011 neuerlich bei Pilnacek erschien.

Dieses Gespräch "war leider ein Misserfolg", so Miklau im Anschluss in seinem Bericht an Lansky. Als er auf das Thema Haft zu sprechen gekommen sei, habe sich Pilnaceks Miene "verhärtet". Pilnacek habe das Vorliegen eines dringenden Tatverdachts "entschieden bestritten". Eine "rationale Diskussion zur Sache" sei "nicht möglich" gewesen, weshalb Miklau zu Folgendem rät: "Meine Empfehlung für das weitere Vorgehen geht dahin, bis auf Weiteres nicht auf der Ebene des BMJ zu agieren, sondern die Kontakte mit der das Verfahren führenden Staatsanwältin fortzusetzen, auf diese aber keinen übermäßigen Druck auszuüben und sie nicht dem Risiko auszusetzen, sich durch Schriftsätze, Anträge und dergleichen überfordert zu fühlen."