"Castor-Transport light" in Wien

Skurril, aber wahr: In­mitten der Wiener Prateridylle – unweit von Kleingartensiedlung und Riesenrad – steht ein kleines Kernkraftwerk. Unfallfrei seit 50 Jahren. In den letzten 10.488 Betriebstagen er­arbeiteten sich auch Waffeninspektoren der internationalen Atomenergiebehörde ( IAEA) in dem grauen Gebäude jene Expertise, die sie für ihre Inspektionen im Iran benötigen.

Die Mär vom atomkraftfreien Österreich wird in der Wiener Kleingartensiedlung widerlegt – auch wenn die thermische Leistung des Reaktors nur jener eines Mittelklassewagens entspricht. Das Kraftwerk in Temelin ist 12.000-mal leistungsstärker als der Prater-Reaktor. Die Grüne Bundespartei und ihr Wiener Ableger sind dennoch in Sorge. "Der Reaktor ist nicht so sicher, wie gerne behauptet wird", sagt der Wiener Umweltsprecher Rüdiger Maresch. Die Grünen stellten eine Anfrage an Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle ( ÖVP). Die Antworten , die nun vorliegen, überraschen. "Aus ihnen geht hervor, dass uns wohl noch 2012 ein Castor-Transport light bevorsteht", sagt Maresch nicht ganz frei von Ironie.