Bunte Küche und blaue Ohrwürmer

Leute zum Lachen zu bringen – das war schon immer sein Talent. „In der Schulzeit haben sich alle über meine Imitationen amüsiert.“ (Seine Klassenkollegen vielleicht mehr als manche Lehrer.) Zum Schauspiel ist er trotzdem spät gekommen. „Bei mir in der Familie sind ja alle Schauspieler, also bis auf meine Eltern (sein Großvater ist Paul Hörbiger). Irgendwie habe ich mir gedacht: Ne, das interessiert mich nicht.“ Also hat er begonnen, Kunstgeschichte, Philosophie und Theaterwissenschaft zu studieren – und endete schlussendlich doch beim Schauspiel; vielleicht weil an der Berufung kein Weg vorbei führt.

Und so stehen für ihn heuer neben 16 neuen Folgen „Hubert ohne Staller“ auch noch ein 90-minütiger Film der Polizeiserie an. Einige Kinoprojekte sind ebenfalls in der Pipeline. Eines davon bringt ihn vielleicht bald wieder nach Wien.