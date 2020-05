Budget-Hotel bietet Flüchtlingen Jobmöglichkeit

Einfach nur warten, ohne das Recht auf Arbeit oder Ausbildung – zwölf Jahre lang. So lange dauert es, bis die Marokkanerin Maryam A. einen positiven Asylbescheid bekam. Nun hofft die 38-Jährige, endlich ein "stabiles Leben" beginnen zu können. Durch einen Job im Caritas-Hotel "magdas".

Derzeit wird in dem ehemaligen Seniorenheim "Haus Josef Macho" zwar noch gebohrt, geschraubt und gezimmert. Ab 14. Februar soll die Billigherberge in der Laufbergergasse 12 (2. Bezirk) aber bereits eröffnen, sagte Hotelchef Sebastian de Vos am Montag. Das Besondere: Die 30 Arbeitsplätze sollen zu drei Viertel von Menschen mit Flüchtlingshintergrund besetzt werden. Darunter sind auch fünf Lehrstellen – für Asylwerber unter 25. Eine gesetzliche Ausnahmeregelung ermöglicht es ihnen, eine Lehre zu beginnen.