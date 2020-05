Brauner an der Lehrlings-Hotline im KURIER

Viele Jugendliche würden gar nicht wissen, welche Möglichkeiten sie haben. "Die meisten Mädchen entscheiden sich noch immer für klassische Lehrberufe wie Bürokauffrau oder Friseurin", sagt Brauner. Dabei bräuchte die Wirtschaft dringend Fachtechnikerinnen.



Man müsse schon in der Schule ansetzen, etwa mit dem Projekt "c'mon14", das sich um Schüler kümmert, die nicht wissen, was sie wollen - Beruf oder Schule - und etwa durch Fehlstunden glänzen. Experten versuchen dann, mit dem Jugendlichen den idealen Beruf zu finden.



Warum gibt es keinen generellen Test, der schon in der Schule die Talente der Jugend ermittelt und ihnen dann Lehrberufe vorschlägt? "Ich glaube, das kann man nicht nur mit einem Test machen", sagt Brauner. Aber man müsse die Berufsorientierung in der Schule fördern, ebenso wie außerhalb der Schule. Daher investiere die Stadt auch in viele Projekte, wie etwa das Spacelab, das verwahrlosten Jugendlichen wieder eine Job-Perspektive geben soll. "Denn es ist die teuerste Variante, wenn einer schon am Anfang seiner Berufskarriere aus dem Arbeitsmarkt fliegt."