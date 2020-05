Brand in Kolpinghaus in Wien-Favoriten

Dass die ganz große Katastrophe am Ende verhindert wurde, ist dem Rauchmelder und dem raschen Eingreifen der Helfer zu verdanken. Bereits gegen 22.45 Uhr konnte "Brand aus" gegeben werden. "Ein Übergreifen auf das ganze Haus konnte so vermieden werden", sagt der Geschäftsführer Günther Schwegl. Besonders hervorstechend war für Pflegedienstleiterin Elisabeth Purth, dass die Senioren so ruhig blieben: "Bei einer jüngeren Generation wäre die Evakuierung schwieriger gewesen. Diese ist vom Krieg so etwas offenbar noch gewöhnt."



Für die Rettung, die mit 15 Fahrzeugen und dem Katastrophenzug angerückt war, gab es dennoch eine Menge zu tun. 49 Menschen mussten von den Ärzten versorgt werden, 19 wurden in umliegende Spitäler gebracht. Vier mussten auf die Intensivstation gebracht werden. "Bei allen ist der Zustand aber stabil", sagt Leopold.



Der fünfte und sechste Stock ist derzeit für Brandsachermittler gesperrt, die Senioren konnten aber im Haus untergebracht werden. Die Suche nach der exakten Ursache für das Feuer dürfte erst in den kommenden Tagen geklärt werden.



Im Kolpinghaus in Favoriten leben nach Angaben der Organisation rund 235 ältere und pflegebedürftige Menschen sowie rund 20 Mütter mit Kindern in einem eigenen Bereich ("MUKI"). Dieser war vom Brand nicht betroffen.