Blutproben: AKH entschuldigt sich

Der KURIER-Bericht über die vertauschten Tests (siehe Hintergrund) schlug gehörige Wellen: Plötzlich gibt es erstmals eine direkte Entschuldigung. AKH-Direktor Reinhard Krepler hat höchstpersönlich ein Mail an das Opfer geschrieben. Und plötzlich könnte doch mehr Geld fließen als die bisher gebotenen 500 Euro. Sogar einen persönlichen Termin bei der Patientenanwaltschaft hat Erle jetzt doch bekommen.



Wie berichtet, befand sich der 59-Jährige im März im Wiener AKH wegen eines Rotlaufs am Bein. Bei einem routinemäßigen Bluttest wurde ein angebliches multiples Organversagen diagnostiziert. Rund die Hälfte dieser Fälle endet tödlich.



Erle, seine Frau und sein Sohn waren schwer geschockt. Ein Blutplasmatausch wurde sofort angesetzt und der Patient in die Dialysestation verlegt. Erst ein von der dort diensthabenden Ärztin angeregtes zweites Blutbild ergab, dass Erle mehr oder weniger gesund ist. Statt lebenslanger Dialyse gibt es keine unmittelbaren Folgen. Der Plasmaaustausch wurde abgesagt. Dennoch ist Erle seither in psychologischer Behandlung, Panikattacken hat er seither immer wieder.