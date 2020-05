Blutiges Wochenende in Wien

Zehn Stunden nach dem mysteriösen Fund einer weiblichen Leiche in der City wurde Samstagabend um 20.30 Uhr den Wiener Kriminalisten ein weiterer Toter gemeldet.



Auch in diesem Fall entdeckten Angehörige den Toten. Weil der Kärntner Stephan T., 32, seit Tagen nichts mehr von sich hören ließ, schauten die Verwandten in der Wohnung in der Spengergasse 17, in Wien-Margareten nach. Sie fanden den Mann mit einem Messer in der Brust auf seiner Couch liegend vor. Sofort wurde die Polizei alarmiert.



In der Spengergasse hatte sich erst vor drei Wochen ein Mord ereignet. Damals dürfte ein 21-jähriger Mann seine 18 Jahre alte Freundin erstochen haben.