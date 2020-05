Blutige Nacht in Wien

Nach einem Gerangel stieß der Täter das Messer gezielt in den Brustbereich des Mannes und verletzte ihn lebensgefährlich. Trotzdem versuchte er den Täter zu verfolgen, brach aber nach wenigen Metern zusammen. Der Angreifer flüchtete zu Fuß über die Triester Straße. Eine Alarmfahndung verlief erfolglos. Das Opfer wurde ins Spital eingeliefert und befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Zu einem zweiten Mordversuch kam es dann knapp sechs Stunden später in Rudolfsheim Fünfhaus. „Zwei 49-jährige Männer begannen zu streiten, weil der eine den anderen am Betreten eines Gürtellokals gehindert hat“, schildert Thomas Keiblinger von der Wiener Polizei. Daraufhin ergriff einer der Männer den abgebrochenen Stil einer Baustellenschaufel und schlug heftig auf den Kopf des anderen ein. Das Opfer brach blutüberströmt zusammen und schwebt in akuter Lebensgefahr. Der Schläger verschanzte sich daraufhin in dem Lokal, wo ihm eine 27-jährige Kellnerin half, sich in einem Hinterzimmer zu verstecken. Die Beamten fanden ihn jedoch und nahmen ihn fest. Auch für die Kellnerin wird es strafrechtliche Konsequenzen geben.