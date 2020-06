Biberplage in Floridsdorf

Comeback Im 19. Jahrhundert ausgerottet, wurde der Biber ab 1976 in den Donauauen wieder angesiedelt. Rund 40 Tiere wurden in den folgenden Jahren dort ausgesetzt. Nach und nach

eroberten die Nager ihren alten Lebensraum auch entlang der Wiener Gewässer wieder zurück.

Gegenwart Derzeit leben in Wien 180 bis 200 Biber, vor allem in den Bereichen Lobau, Donaukanal, Donauinsel, Wienfluss und Marchfeldkanal. Die Tiere zählen sowohl auf internationaler Ebene als auch nach dem Wiener Naturschutzgesetz zu den streng geschützten Tierarten.