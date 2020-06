Bezirksamt in Wien-Landstraße überfallen

Das Magistratische Bezirksamt in Wien-Landstraße wurde am Donnerstag Schauplatz eines bewaffneten Raubüberfalls. Ein maskierter und mit einer schwarzen Pistole bewaffneter Täter betrat um 17.20 Uhr den Kassabereich des Amtes, zückte seine Waffe und forderte Bargeld. Ein geschockter Angestellter übergab dem Räuber einen geringen Geldbetrag, berichtet die Landespolizeidirektion Wien in einer Aussendung.

Der Täter flüchtete danach aus dem Gebäude in Richtung Rochuspark. Auf der Flucht warf der Räuber nahe dem Rochuspark seinen Rucksack und die Beute in ein Gebüsch. Die Polizei konnte den Rucksack mit dem Bargeld sicherstellen. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien. Verletzt wurde niemand.