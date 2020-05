Kreditkarten-Klau aus Postkästen

Rund drei Millionen Kredit- und 8,7 Millionen Bankomatkarten sind in Österreich im Umlauf. Oft werden die Karten mit der Post verschickt – in neutralen Kuverts. Einige Tage später folgt in einem separaten Brief der dazugehörige Code. Ein sicheres System – bis jetzt.

Doch zumindest für die tatsächlichen Besitzer der im aktuellen Fall gestohlenen Kreditkarten gibt es eine gute Nachricht: Die Haftung übernimmt PayLife. „Den Kunden entsteht kein Schaden“, versichert Sprecherin Tamara Berger-Feichter.