Beamte gegen "selbstgefällige Politiker"

Unterstützung bekommt der ÖVP-Gewerkschafter auch von seinem roten Pendant Christian Meidlinger. Der SPÖ-Gemeinderat ist nicht nur Chef der Gemeindebediensteten in Wien, sondern in ganz Österreich. Meidlinger sagt: „Die Beamten-Ministerin (Heinisch-Hosek, SPÖ, Anm.) hat im Vorjahr mit der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten keine Verhandlungen geführt. Es haben auch keine Landesvertreter an Gesprächen teilgenommen. So kann man mit uns nicht umgehen.“ Er beklagt, dass nun neun Landeschefs neun unterschiedliche Regelungen mit ihren Bediensteten getroffen haben – oder wie in Wien eben nicht getroffen haben. „Früher wurde das einheitlich geregelt.“

Während es nun in Vorarlberg, der Steiermark und in Oberösterreich Gehaltserhöhungen gibt, dürften Beamte andernorts leer ausgehen. Meidlinger schrieb bereits im Dezember Briefe an Bundeskanzler, Minister und Länderchefs (s. Faksimile). Darin schreibt er, dass das Modell der Sozialpartnerschaft aufgrund der „empörenden Selbstgefälligkeit“ der Landeshauptleute „in Trümmern“ liege. Und: Die Bundesregierung habe mehr als 145.000 Mitarbeiter in „Städten und Kommunen einfach im Stich gelassen“.

Wie geht es nun weiter? Obermülner und Meidlinger haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Länderchefs ihre Budgets noch einmal aufschnüren. „Wir müssen eben in jedem einzelnen Bundesland Verhandlungen führen“, sagt der SP-Gewerkschafter. „In Wien wurde jetzt Gesprächsbereitschaft signalisiert.“ Im Büro der zuständigen Stadträtin wird dies auf KURIER-Anfrage bestätigt. Und was, wenn es zu keiner Einigung kommt? „Ein Streik ist derzeit undenkbar“, sagt Obermülner und fügt kryptisch hinzu, „aber nur, weil auch die Nulllohnrunde undenkbar ist. Bis Ende Februar muss es eine Lösung geben.“ Wie hoch die Lohnerhöhung ausfallen muss, darauf möchten sich beide nicht festlegen. Meidlinger: „Ich richte das sicher nicht über die Medien aus.“