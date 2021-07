Bankräuber in der City konnte sich nur kurz über Beute freuen

Wegen Banküberfall geschlossen“ stand Freitagmittag auf einem Schild der Bank-Austria-Filiale am Stephansplatz.

Um etwa 11.20 Uhr hatte ein Mann die Bank betreten, einen Mitarbeiter mit vorgehaltener Gaspistole bedroht und Bargeld gefordert. Der geschockte Angestellte händigte dem Mann eine größere Summe aus, die der Räuber in einem Plastiksackerl verstaute.

Als Fluchtfahrzeug hatte der Räuber die U-Bahn gewählt, was ihm die Freude an der Beute bedeutend verkürzte. Nach nur fünf Minuten wurde der 29-Jährige in der U-Bahnstation Stephansplatz gestellt. Er war einfach zu erkennen, da er nach Zeugenaussagen mit einer gelben Jacke bekleidet war. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen.