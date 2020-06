Bande wollte an Tresor von wohlhabender Frau

Die honorige Dame (80) in Wien-Favoriten hatte ein kleines Vermögen in Bar, jede Menge Schmuck und auch Gold im Tresor. Nach einem Insider-Tipp sollen vier mit Pistolen und Elektroschocker schwer bewaffnete Männer geplant haben, die reiche Pensionistin in ihrer Wohnung heimzusuchen und zu überfallen. Beamte des nö. Landeskriminalamtes ( LKA) dürften den Überfall in letzter Sekunde verhindert haben und konnten die vom Balkan stammenden Verdächtigen am Sonntag gegen Mitternacht vor der Wohnung der Frau festnehmen.

Die Ermittlungsgruppe Diebstahl des LKA hatte die Bande schon des längeren im Visier. Es handelt sich um teils eingebürgerte Bosnier und Serben: Ervin H. (22), die Brüder Elvis (30) und Safet O. (33) aus NÖ sowie Goran N. (35) aus Wien-Währing.

Bei der Festnahme der Verdächtigen durch die Cobra wurden eine geladene Pistole, Sturmhauben, Einbruchswerkzeug und auch Klebebänder sichergestellt. „Für das Opfer in dem Alter hätte sicher absolute Lebensgefahr bestanden, wenn sie die Frau geknebelt hätten“, erklärt Chefinspektor Josef Grasl. Ermittlungen wegen weiterer Straftaten werden noch geführt.