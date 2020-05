Bald weniger Pfarren in Wien

Demnach sind in Wien weitere Kirchenschenkungen an befreundete Religionen (Orthodoxie) zu erwarten. Doch diese Schenkungen stoßen auf Widerstand der Gläubigen. Beispiel Neulerchenfeld in Wien-Ottakring: Das riesige Gotteshaus sollte im Herbst an die serbisch-orthodoxe Gemeinde übergeben werden. Die Katholiken dieser Pfarre erhoben jedoch im Vatikan Einspruch gegen das Vorgehen der Erzdiözese. Jetzt soll die Kirche erst 2014 übergeben werden.

Die Erzdiözese versucht ihre großen, in ihrer Erhaltung kostenintensiven Gotteshäuser, auch durch Experimente weiter in Benutzung zu halten. So wurde das Gotteshaus „Maria vom Siege“ (mit dem zweitgrößten sakralen Kuppelbau Wiens) an die indische Gemeinde Wiens übergeben. Denn Messen waren in der Kirche am Mariahilfer Gürtel nur spärlich besucht, in unmittelbarer Nähe liegt die größte Abtreibungsklinik der Stadt und das im Umfeld angesiedelte Rotlicht-Milieu ließ die wenigen verbliebenen Gläubigen in andere Pfarren abwandern.

Kritiker der Pfarr-Zusammenlegungen aber orten rechtliche Probleme. Hans-Peter Hurka, von der kritischen Plattform Wir sind Kirche, erklärt: „Eine Pfarre ist selbstständig. Es geht auch um die erwirtschafteten Finanzen und das Personal. Bei Zusammenlegungen verschieben sich die Entscheidungskompetenzen.“ Michael Prüller, Sprecher der Erzdiözese Wien dementiert: „Pfarr-Auflösungen liegen in der Autorität des Bischofs. Kirchenrechtlich fällt das Eigentum an die Erzdiözese. Es gibt weder Gewinner noch Verlierer. Und frühere Pfarrer werden neue Kapläne.“