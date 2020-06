Wenn Folter nur "Unbill" hervorruft

Wörgötter

J.s Anwälte Nikolaus Rast und Susanne Kurtev lehnen die Expertise ab. Sie ist ein Paradebeispiel für jene Art von Gutachten, über die die anerkannte GerichtspsychiaterinGabriele Wörgötter sagt: "Da wird viel gesagt, und es steht wenig dahinter." Auf die Qualität komme es inÖsterreich nicht an, die Richter würden schnelle und billige Gutachten bevorzugen.hat 100 zufällig ausgewählte Gutachten in Sozialrechtsverfahren zur Arbeitsfähigkeit analysiert und festgestellt, dass in 52 % keine Exploration (Befragung des Untersuchten) und in 95 % keine Verhaltensbeobachtung stattgefunden hat, in 50 % keine Diagnose und in 88 % keine Prognose gestellt wurde. Die PVA hat großes Interesse daran, Frühpensionen tunlichst zu verhindern. Wer in diesem Sinne verfasste Gutachten kritisiert, wird bekämpft. Im Fallüber ständige Einsprüche gegen ihre (üblichen) Gebührennoten, welche den Richtern mehr Arbeit bescheren. Ende vom Lied:wird vom Sozialgericht kaum noch beschäftigt.

Mundtot gemacht hat sie das nicht. Gerade widerspricht sie Justizminister Wolfgang Brandstetter, der meint, mit seinem Entwurf zum neuen Gebührenanspruchsgesetz mehr (junge) Psychiater als Gutachter anlocken zu können. Wörgötter und andere namhafte forensische Psychiater meinen, von 62 Euro Pauschale pro Untersuchung oder 122 Euro für eine "fachlich komplexe Begründung" könne keiner leben. Im Übrigen sei jede Begründung, mit der in Menschenleben eingegriffen werde, fachlich komplex. Oder sollte es zumindest sein.