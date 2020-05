Verleumdungsanzeige im Folterfall

Im Fall des von WEGA-Polizisten in einer Lagerhalle gequälten Schubhäftlings Bakary J. sind die Behörden am Zug: Drei der vier aus dem Dienst entlassenen Beamten beantragten eine Wiederaufnahme des Verfahrens – und könnten demnächst selbst mit einem weiteren Verfahren konfrontiert sein. Nikolaus Rast, der Anwalt des gebürtigen Gambiers, sieht in der Argumentation der Ex-Polizisten den Tatbestand der Verleumdung erfüllt und bringt diesen zur Anzeige.

Vier Mal berichtete die Krone über die verurteilten Polizisten, die ihre Geständnisse aus dem Jahr 2006 widerrufen, weil ihre Vorgesetzten sie reingelegt hätten: Ihnen sei als Gegenleistung für die Bestätigung des Vorfalls ein Verbleib im Dienst versprochen worden. 2012 war ihre Entlassung rechtskräftig.

Rast rechnet nicht damit, dass der Richtersenat dem Antrag stattgibt. "Das wird in der Post-Einlaufstelle des Gerichts eingestellt." Der Jurist sagt, dass die Beamten Glück gehabt hätten, nicht wegen versuchten Mordes vor Gericht gestanden zu sein. Es gebe Gutachten, Sachbeweise, die Aussage des Opfers sowie die Geständnisse der Folterer, die erst mit der Wahrheit ans Tageslicht gerückt seien, als das Büro für interne Angelegenheiten mittels Telefonauswertungen eine Unwahrheit nach der anderen in ihren Aussagen aufgedeckt habe.