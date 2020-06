Wiener City: Bürger lehnen neue Fußgängerzone ab

Die jetzige Abstimmung lief freilich nicht ohne Misstöne im Vorfeld ab: Die Bürgerinitiative "Altes Universitätsviertel" warf Stenzel vor, dass sie im Interesse der Wirte eine "Ballermann-Fußgängerzone" einrichten wolle. Viele Anrainer plädierten für eine Wohnstraße mit Nachtfahrverbot. Diese Variante war in der Befragung aber nicht vorgesehen. Das sei rechtlich nicht möglich, lautete Stenzels Begründung.

Stimmt nicht, konterte die Bürgerinitiative und verwies auf ein entsprechendes Gutachten der MA 65.

Mit dem jetzigen Umfrageergebnis ist sie grundsätzlich zufrieden, dennoch kämpft man weiter für ein Nachtfahrverbot in der Wohnstraße. "Damit ließe sich wenigstens die Lärmbelästigung durch die Taxis verhindern", sagt Sprecher Leonhard Plakolm, der selbst in der Wollzeile wohnt. Immerhin: "Im Sommer gab es in der Bezirksvertretung einen einstimmigen Beschluss für ein Nachtfahrverbot", betont Plakolm. "Die Parteien sollen ihn jetzt auch umsetzen."

Stenzel dazu: "Ich schließe nicht aus, dass man darüber noch nachdenkt." Sie befürchtet aber, dass ein Nachtfahrverbot in der Wohnstraße vom Verfassungsgerichtshof gekippt werden könnte. Die Bezirksvorsteherin plädiert daher dafür, dass die bestehende Regelung strenger kontrolliert wird.