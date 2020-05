Baby mit neun Knochenbrüchen: Verdächtiger in U-Haft

Neun Knochenbrüche stellten die Ärzte des einjährigen Buben im SMZ Ost fest. An beiden Armen, einem Fuß, an den Rippen und dem Schlüsselbein. Die Polizei geht davon aus, dass der 23-jährige Lebensgefährte der Mutter dafür verantwortlich ist. Doch der bestreitet die massiven Vorwürfe. Der Verdächtige sitzt zurzeit in Untersuchungshaft. Nach Bekanntwerden des Falles war er eineinhalb Tage lang untergetaucht. Dann ging er selbst zur Polizei.

Die 21-jährige Mutter des Kindes hatte von den Misshandlungen nichts mitbekommen. Wie berichtet, ging sie in der Vorwoche mit ihrem Sohn zum Arzt, weil dieser nicht mehr krabbelte. Der Mediziner schlug sofort Alarm.