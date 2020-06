Autor Glavinic über die Eislady: "In dieser Frau brodelt es"

Seit einer Woche sorgen die Memoiren der Eislady Estibaliz Carranza für viel Diskussionsstoff. Darf man einer Doppelmörderin ein derartiges Forum geben? Darf eine Killerin ihre Version der Morde veröffentlichen? Der Autor Thomas Glavinic (42) geht noch einen Schritt weiter. Er besuchte die Eislady und wird bei der Buchpräsentation auch aus ihrer Biografie lesen. Der KURIER fragte nach, wie das Treffen zwischen der Mörderin und dem Schriftsteller in Haft ablief.

KURIER: Herr Glavinic, wonach sucht man als Schriftsteller, wenn man eine Doppelmörderin besucht, die ihren Opfern in den Kopf geschossen und sie zerstückelt hat?

Thomas Glavinic: Das wusste ich selber nicht so genau. Bei Ferdinand von Schirach habe ich ein interessantes Zitat eines Mörders gelesen, der meinte: "Ich habe hinter einen Vorhang geschaut, hinter den Sie nie schauen werden." Das stimmt wahrscheinlich. Einmal hatte ich einen Traum, in dem ich zum Mörder wurde. Das war ein entsetzliches Gefühl, das ich bis heute abrufen kann. Und Estibaliz Carranza ist ja noch weiter gegangen. Zwischen den Morden lagen zudem mehrere Jahre. Da kann man nicht von einer Affekthandlung sprechen. Sie hat einige Jahre mit dem Tatwissen gelebt. Mich hat interessiert, ob ich etwas an diesem Menschen entdecke, was ich noch nie gesehen habe. Und ob es etwas, was in dieser Frau steckt, auch in mir gibt. Ich bin überzeugt, dass sich da Übereinstimmungen finden.

Im Buch schreibt Estibaliz Carranza selbst, sie wurde zur Bestie. Sind Sie einer Bestie begegnet?

Nein. Aber ich hatte das Gefühl, einem sehr ungewöhnlichen Menschen zu begegnen, bei dem ich nicht weiß, was man ihm alles zutrauen kann. In dieser Situation denkt man auch an die Opfer und an die Gefühle der Hinterbliebenen. Dann blickt man auf die Hände dieser zarten Frau, die 55 Kilo wiegt, und denkt: Diese Hände? Diese Hände haben Dinge getan, zu denen ich wahrscheinlich nicht fähig wäre.

Steckt das Böse in jedem von uns?

Ich bin überzeugt davon, dass es keinen Menschen gibt, der nur gut ist, und keinen, der durch und durch böse ist. Es ist oft nur eine ganz dünne Linie, die uns von einer ganz anderen Biografie und etwas Unwiderruflichem trennt. Die Gefühle, die uns sehr nahe an eine Affekthandlung bringen, kennt jeder von uns.

Anders gefragt: Wirkte Estibaliz Carranza harmlos auf Sie?

Nein. In der Frau passiert viel, da brodelt es. Die Vibes, die beim Treffen spürbar sind, sind schon bemerkenswert. Trotzdem habe ich viele Menschen kennengelernt, die bösere Augen und dunklere Blicke hatten als Estibaliz Carranza.

Wie äußert sich das Brodeln?

Sehr schwer zu schildern. Sie wechselt ziemlich ansatzlos von einem Thema zum anderen. Man spürt eine unterschwellige Aggression gegenüber Menschen, von denen sie sich enttäuscht fühlt. Ich spüre schon, dass da etwas in ihr steckt, das diesen Menschen nichts Gutes will. Aber auch das habe ich schon bei anderen Menschen erlebt, bei Estibaliz hat es allerdings eine gewisse Drastik. Ich bin zwar kein Psychologe, aber über eine überdurchschnittlich ausgeprägte Affektkontrolle scheint sie nicht gerade zu verfügen. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass wir zwei auf einer Wellenlänge sind. Da fragt man sich natürlich, was das über einen selbst aussagt. Aber das heißt nicht, dass ich in irgendeiner Weise ihre Taten rechtfertigen will.

Die Eislady hat also eine gewisse Faszination ...

Natürlich hat sie eine Faszination. Menschen, die so weit über die Grenzen gehen, die uns die Zivilisation gelehrt hat, sind durchaus faszinierend. Ich möchte wissen, wie so jemand tickt.

Wie legt man das Gespräch mit einer Mörderin an? Thematisieren Sie ihre grausamen Taten?

Nein, gar nicht. Es war ein sehr amikales Gespräch. Ich trat ihr ohne jegliche Vorurteile entgegen. Wir haben über den Alltag in der Haft gesprochen, wie sie von den anderen Häftlingen und den Justizwachebeamten wahrgenommen wird. Das hat einen Grund: Wenn man über die Tat selbst spricht, erfährt man weniger über die Person. Über die Nebenschauplätze komme ich zu mehr Informationen über ihre Persönlichkeit.

Keine Angst vor einem Truman-Capote-Erlebnis?

Damit möchte ich mich nicht vergleichen. Der hatte ein sexuelles Verhältnis mit Perry Smith. Und gegen die Taten von Estibaliz Carranza wirken Capotes Mörder wie Kleinkriminelle.

In den eben erschienen Memoiren der Eislady beschreibt sie die Morde so, dass eine Art Regisseur bei den Taten das Zepter übernommen hat. Ist die Erklärung nicht zu einfach?

Ich bin kein Psychiater, aber ich bin überzeugt, dass in ihrem Kopf viele seltsame, komplexe Dinge abgelaufen sind. Vor allem die Tötungsfantasien, die sie schon als junge Frau hatte, sind interessant. Diese hat sie über die Jahre hinweg kultiviert, konnte mit niemandem darüber sprechen und wurde so zur Zeitbombe. Dass irgendwann der große Knall kommt, wundert mich nicht. Wir bewegen uns alle auf einer Linie, wo auf der einen Seite die Normalität und auf der anderen Seite die Pathologie ist. Estibaliz war in einem pathologischen Bereich, wo zum Glück nicht viele landen.

Sie wird in Haft psychologisch betreut. Haben Sie das Gefühl, dass Estibaliz Carranza das Böse in sich schon besiegt hat?

Das kann nur ein Fachmann beurteilen. Ich stelle mir manchmal vor, wie Adolf Hitler nach 1945 beim Psychologen sitzt und der Psychiater versucht, seine Kindheit, seine Wut zu analysieren. Was ich mit dem Bild sagen will: Ich glaube nicht, dass man jemanden, der einen pathologischen Hang zum Morden hat, erklären oder analysieren kann.

Im Buch schreibt die Eislady auch, dass sie Selbstmord begehen wollte. Sehen Sie die Doppelmörderin als suizidgefährdet?

Der letzte Mensch, den sie töten würde, ist sie selbst. Die Autoaggression, die viele Menschen in sich tragen, hat sie nicht. Esti hat kein grundsätzliches Problem mit sich selbst.

Wie haben Sie sich verabschiedet?

Am Ende gab es das obligate Abschiedsbussi auf die Wangen. Natürlich fragt man sich: Darf meine eine Mörderin küssen? Aber warum nicht? Ich mag sie.