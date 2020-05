Autohändler erschlagen und zerteilt

Was ist das nur in Österreich mit den sprichwörtlichen Leichen im Keller? Ein Vater zeugte mit seiner Tochter sechs Kinder, von denen eines starb; eine Eissalon-Betreiberin betonierte zwei zersägte Männer ein; und der 62-jährige Jozef Ersek soll im Keller seinen besten Freund mit einem Vorschlaghammer erschlagen und so zerteilt haben, dass die Leiche in den Kofferraum passte.

Einige Wochen später machte ein Spaziergänger im Wienerwald den grausigen Fund, die Beine des 59-jährigen Milenko M. sind bis heute verschwunden. Die Indizien deuten auf den ungarisch sprechenden Serben Jozef Ersek, der den Mordvorwurf von sich weist. In seinem Keller fand man Blut des Opfers, allerdings zu wenig, als dass es vom Abtrennen der Beine stammen könnte. Am Seil, mit der die halbe Leiche verschnürt war, fand man DNA vom Angeklagten, allerdings nur an einer Stelle. Hätte er die Leiche verpackt, müsste dann nicht überall seine DNA zu finden sein? Den Rechnungszettel für die Plastikplane, in der die Leiche verpackt war, fand man auch noch bei Ersek. Und: Zwei Wochen vor Entdeckung derselben soll Ersek seiner Freundin erzählt haben, er habe den toten Freund identifizieren müssen, wie schrecklich, wo dem doch die Beine fehlen. Woher wusste Ersek das zu dem Zeitpunkt, wenn er nicht der Mörder war?