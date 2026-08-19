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Wien

„Auszeit-WG“: Bezirksgericht entscheidet über Freiheitsbeschränkungen

Ein 13-Jähriger ist seit Mitte Juli in der „Auszeit-WG“ untergebracht. Ob die Freiheitsheitsbeschränkungen zulässig sind, wird heute entschieden.
Stephanie Angerer
19.08.2026, 12:55

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++ THEMENBILD ++ JUSTIZ / BEZIRKSGERICHT / BEZIRKSGERICHTE

Darf ein 13-Jähriger in einer Einrichtung untergebracht werden, die nach außen abgesperrt ist? Diese Frage muss heute das Bezirksgericht Innere Stadt klären. Es geht in erster Linien darum, ob die Freiheitsbeschränkungen bei dem Jugendlichen, der seit Mitte Juli in der „Auszeit“-WG untergebracht ist, rechtlich zulässig sind. 

Die Verhandlung ist bis 14 Uhr angesetzt. Eine Entscheidung wird laut dem Sprecher des Bezirksgericht, Markus Riedl, für den Nachmittag erwartet, „je nachdem, wie viele Fragen dazu gestellt werden und wie umfangreich geantwortet wird“, so Riedl. Der Gerichtstermin findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. 

Jugendliche Intensivtäter: „Es sind immer noch Kinder“

Bei der Verhandlung werden zwei Gutachten erörtert, eines wurde von einem Sachverständigen für Kinder- und Jugendpsychiatrie erstellt, das zweite von einem Gutachter für Heil- und Sonderpädagogik. Anhand der Gutachten soll geklärt werden, ob die freiheitsbeschränkenden Maßnahmen - etwa das Zusperren der Haustüre - rechtens ist. 

Prüfung nach dem Heimaufenthaltsgesetz

Es handelt sich also um eine Prüfung nach dem Heimaufenthaltsgesetz - die aktuelle rechtliche Grundlage für die „Auszeit-WG“. Eine Voraussetzung dafür ist unter anderem auch die Diagnose einer psychischen oder intellektuellen Beeinträchtigung der Person. Auch das muss nun geklärt werden: Leidet der 13-Jährige tatsächlich an einer psychischen Erkrankung?

Der Antrag zur Überprüfung wurde vom Verein „VertretungsNetz“, dem österreichischen Erwachsenenschutzverein eingebracht. Der Verein überprüft Einrichtungen wie Kinder- und Jugend-WGs oder Pflegeheime, in denen Freiheitsbeschränkungen gesetzt werden. 

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Die Einrichtungen müssen aktiv in einem Online-Tool melden, wenn derartige Maßnahmen gesetzt werden. „Unsere Kollegen und Kolleginnen aus der Bewohnervertretung fahren dann in die Einrichtungen und reden mit den Betroffenen. Es wird auch überlegt, ob es Alternativen gegeben hätte. Sie sprechen auch mit dem Personal und nehmen Einblick in die Dokumentation“, erklärt eine Sprecherin des Vereins. 

„Das ist Neuland“

Bei der „Auszeit-WG“ sei allen Beteiligten klar gewesen, dass man das gerichtlich überprüfen lasse, ob eine Anhaltung gerechtfertigt sei oder nicht. „Also versperrte Zimmer, das kennen wir schon seit jeher, aber eine versperrte Einrichtung hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Das ist bis jetzt Neuland“, betont die Sprecherin. 

Nicht behandelt wird bei der Verhandlung die Frage, ob das Heimaufenthaltsgesetz grundsätzlich eine adäquate gesetzliche Grundlage für die „Auszeit-WG“ ist. 

Zwei Betreuungsplätze

Die „Auszeit-WG“ wurde grundsätzlich für strafunmündige Kinder zwischen elf und 13 Jahren eingerichtet, die wiederholt Straftaten begangen haben. Der 13-Jährige ist bisher der einzige Bewohner, ein zweites Kind soll demnächst folgen. Der Aufenthalt dauert sechs Wochen und kann dann einmalig um weitere sechs Wochen verlängert werden. Auch diese Entscheidung steht in den kommenden Tagen an. 

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