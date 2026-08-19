„Auszeit-WG“: Bezirksgericht entscheidet über Freiheitsbeschränkungen

Darf ein 13-Jähriger in einer Einrichtung untergebracht werden, die nach außen abgesperrt ist? Diese Frage muss heute das Bezirksgericht Innere Stadt klären. Es geht in erster Linien darum, ob die Freiheitsbeschränkungen bei dem Jugendlichen, der seit Mitte Juli in der „Auszeit“-WG untergebracht ist, rechtlich zulässig sind.

Die Verhandlung ist bis 14 Uhr angesetzt. Eine Entscheidung wird laut dem Sprecher des Bezirksgericht, Markus Riedl, für den Nachmittag erwartet, „je nachdem, wie viele Fragen dazu gestellt werden und wie umfangreich geantwortet wird“, so Riedl. Der Gerichtstermin findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Bei der Verhandlung werden zwei Gutachten erörtert, eines wurde von einem Sachverständigen für Kinder- und Jugendpsychiatrie erstellt, das zweite von einem Gutachter für Heil- und Sonderpädagogik. Anhand der Gutachten soll geklärt werden, ob die freiheitsbeschränkenden Maßnahmen - etwa das Zusperren der Haustüre - rechtens ist. Prüfung nach dem Heimaufenthaltsgesetz Es handelt sich also um eine Prüfung nach dem Heimaufenthaltsgesetz - die aktuelle rechtliche Grundlage für die „Auszeit-WG“. Eine Voraussetzung dafür ist unter anderem auch die Diagnose einer psychischen oder intellektuellen Beeinträchtigung der Person. Auch das muss nun geklärt werden: Leidet der 13-Jährige tatsächlich an einer psychischen Erkrankung? Der Antrag zur Überprüfung wurde vom Verein „VertretungsNetz“, dem österreichischen Erwachsenenschutzverein eingebracht. Der Verein überprüft Einrichtungen wie Kinder- und Jugend-WGs oder Pflegeheime, in denen Freiheitsbeschränkungen gesetzt werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © VertretungsNetz

Die Einrichtungen müssen aktiv in einem Online-Tool melden, wenn derartige Maßnahmen gesetzt werden. „Unsere Kollegen und Kolleginnen aus der Bewohnervertretung fahren dann in die Einrichtungen und reden mit den Betroffenen. Es wird auch überlegt, ob es Alternativen gegeben hätte. Sie sprechen auch mit dem Personal und nehmen Einblick in die Dokumentation“, erklärt eine Sprecherin des Vereins. „Das ist Neuland“ Bei der „Auszeit-WG“ sei allen Beteiligten klar gewesen, dass man das gerichtlich überprüfen lasse, ob eine Anhaltung gerechtfertigt sei oder nicht. „Also versperrte Zimmer, das kennen wir schon seit jeher, aber eine versperrte Einrichtung hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Das ist bis jetzt Neuland“, betont die Sprecherin. Nicht behandelt wird bei der Verhandlung die Frage, ob das Heimaufenthaltsgesetz grundsätzlich eine adäquate gesetzliche Grundlage für die „Auszeit-WG“ ist.

Fakten zu Jugendkriminalität Tatverdächtige

In Wien wurden 2025 insgesamt 7.386 Verdächtige im Alter von 18 bis unter 21 Jahren angezeigt – 713 mehr als im Vorjahr. Bei den unter Zehn-Jährigen stieg die Zahl der Verdächtigen von 216 auf 243, bei den 14 bis 17-Jährigen wuchs die Zahl von 9.522 (2024) auf 10.164 an. Delikte

Bei den 10- bis 14-Jährigen nahmen speziell Einbruchsdiebstähle und Körperverletzungen stark zu. Einordnung

Der langfristige Trend ist laut Verein Neustart differenzierter: Während die Zahl der Verdächtigen steigt, bewegen sich die Verurteilungen von Jugendlichen in den letzten Jahren auf einem konstanten Niveau.