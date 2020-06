Ausgesetztes Baby: Mutter verurteilt

Das Baby kam ohne Vorankündigung im Morgengrauen. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass jetzt ein Kind auf die Welt kommt“, sagt die 24-jährige Verkäuferin am Dienstag vor Gericht. Sie habe die ganze Zeit verhütet, man habe ihr nichts angesehen, „aber dann ist es schon losgegangen.“

Auf dem Couchtisch lag zufällig eine Schere, sie durchschnitt die Nabelschnur, packte ihre kleine Tochter in ein T-Shirt und eine Weste, säuberte die Wohnung und dachte: „Sie kann nicht bei mir bleiben.“ Dann legte die junge Mutter das zarte Neugeborene auf der Kellerstiege ab: „Es war alles verschwommen, ich war überfordert.“ Später ging sie noch einmal nachschauen: „Ich war nicht sicher, ob es wirklich passiert ist.“ Da sei das Baby schon weg gewesen.

Eine Schülerin hatte an diesem 6. September 2014, einem Samstag, in dem Haus in Wien-Neubau ihre Freundin besuchen wollen und im Stiegenhaus unterdrücktes Wimmern gehört: „Ich dachte an eine Puppe, aber dann hat es sich bewegt.“ Die 15-Jährige geriet in Panik. Ihre Freundin will Krankenschwester werden und wusste, was zu tun ist. Sie zog ihre Jacke aus, wickelte das Baby ein und alarmierte die Rettung. Später gingen die beiden Mädchen das Baby im Spital besuchen.