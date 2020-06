Aufstand gegen Burn-out-Zentrum im Westen Wiens

Wohnbaustadtrat Michael Ludwig verspricht jedoch eine "sanfte Nutzung" des Hörndlwalds. Gegner können das nicht glauben. "Dass das Areal selbst sanft genutzt wird, das kann ja sein", meint Klemenjak. "Aber die Nachbarn müssen dann dran glauben." Denn neben Patienten müssten ja auch Personal und Besucher das Zentrum erreichen.

Bezirksvorsteherin Kobald will alle Hebel in Bewegung setzen, um das Projekt an diesem Standort zu verhindern. Bei der heutigen Sitzung der Bezirksvertretung stehen mehrere Hörndlwald-bezogene Anträge von ÖVP und FPÖ auf der Agenda. Warum bringt man das Institut nicht im verkehrstechnisch besser erschlossenen Geriatriezentrum Wienerwald unter, fragt etwa FP-Gemeinderat Günter Kasal. Dort gebe es ja auch schon die entsprechende Infrastruktur.

Die Zeit arbeitet jedoch gegen die Projekt-Kritiker. Am Montag wurde der Akt im Bauausschuss behandelt und angenommen. Noch im Dezember soll im Gemeinderat darüber abgestimmt werden.