Aufschrei der Wiener Spitalsärzte

Was den Ärzten besonders aufstößt: Mit der Arbeitszeitverkürzung kommt es vor allem bei Jungmedizinern zu Einkommenseinbußen von bis zu 30 Prozent. Als Ausgleich soll das Grundgehalt erhöht werden, lautet die Hauptforderung der Ärzte: „Derzeit beträgt der Stundenlohn zehn bis 20 Euro. Das ist lächerlich niedrig“, rechnet Wiens Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres vor. In Deutschland, der Schweiz, aber auch in anderen Bundesländern würden Ärzte deutlich mehr verdienen. „Wir fordern daher Gehälter, die national und international vergleichbar sind“, stellt Szekeres unter großem Applaus klar. Und es brauche endlich neue Arbeitszeit-Modelle: „Denn die Ärzte sind nicht mehr bereit, auf Familie und Freizeit zu verzichten.“

Sonst würden noch mehr Uni-Absolventen nach dem Studium ins Ausland abwandern. Ganz sicher ließe sich das Problem nicht lösen, indem man noch weitere MedUnis aufsperrt, ist Szekeres überzeugt. „Das sind nichts weiter als Prestigeprojekte von fehlgeleiteten Politikern – nach dem Motto: Jedem Landeshauptmann seine eigene MedUni.“

Vielmehr sollte die Politik den Ärzten endlich die gebührende Wertschätzung entgegenbringen. „Doch stattdessen werden wir als abgehobene Götter in Weiß verunglimpft.“

Auch Hermann Leitner, in der Kammer für die angestellten Ärzte zuständig, geht mit der Politik hart ins Gericht. „Alle haben gewusst, dass die Arbeitszeit-Verkürzung kommen muss.“ Seit Jahren wurde sie von der EU eingefordert. „Trotzdem gibt es kein Konzept für die Umsetzung.“

Die Folge: Der Betrieb könne nur durch Improvisation aufrecht erhalten werden: „Die Stationen müssen sich gegenseitig mit Personal aushelfen“, schildert Thomas Memmer von der Psychiatrie am Otto-Wagner-Spital. „Das hat aber zur Folge, dass der Patient immer von anderen Ärzten behandelt wird. Eine Kontinuität ist so natürlich nicht gegeben.“