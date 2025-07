Aufregung in Floridsdorf: Hochzeitsgäste verärgern Anrainer

Schnell waren in der Großfeldsiedlung die Rufer zur Stelle, die das Zusperren des „Mozaik“ forderten. Eine Schließung des Veranstaltungszentrums kommt jedoch für Bezirksvorsteher Georg Papai zunächst nicht infrage: „Wir wollen ja das Feiern in Floridsdorf nicht grundsätzlich verbieten.“

Bei einem Runden Tisch mit Event-Veranstalter und Polizei versuchte sich Papai als Vermittler. Dabei mahnte er auch die „Hausordnung“ Wiens ein, „an die sich alle zu halten haben“.

Dem KURIER skizzierte der Bezirkschef das spezielle Problem des Vermieters des Partylokals: „Er kann seinen Gästen nur vorschreiben, wie sie sich in seinem Lokal zu verhalten haben.“ Was draußen auf der Straße, im öffentlichen Raum zelebriert wird, kann er hingegen nicht beeinflussen. Die erste Gesprächsrunde sei positiv verlaufen, so Papai.

Man habe die Leute von „Mozaik“ verpflichtet, die Verträge mit den Hochzeitsgesellschaften zu ändern. Künftig müssen sie etwa Ansprechpersonen für die Polizei bekannt geben. Damit die Polizisten, die von Anrainern um Hilfe gebeten werden, nicht so – wie bei bisherigen Einsätzen – im Kreis geschickt werden.