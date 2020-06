Aufregung im Prater: Magnolienbaum gefällt

Große Aufregung um eine Baumfällung auf der Jesuitenwiese im Prater. Die markante, alte Magnolie musste vor den Augen zahlreicher Spaziergänger und Jogger von der Feuerwehr umgeschnitten werden, weil in der Nacht ein bisher unbekannter Täter mit einer Kreissäge so tief in den Stamm geschnitten hatte, dass der Baum zu einer Gefahr geworden war. Auch die Polizei war im Einsatz, um die Stelle abzusichern.