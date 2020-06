Auf Geisterjagd im Prater

Bundespolizeidirektion Ein Schild am Gebäude der Bundespolizeidirektion Wien am Schottenring 7 erinnert noch heute an eine der tragischsten Brandkatastrophen Wiens: 1881 starben an diesem Ort mindestens 384 Menschen, als das ehemalige Ringtheater in Flammen aufging. Beerdigt wurden die Brandopfer in einem Massengrab auf dem Zen­tralfriedhof, Gruppe 30A. Angeblich hört man dort noch heute ein leises Wimmern über den Gräbern.



Carnuntum Die ehemalige Römerstadt bietet Gruselfreunden allerhand Überraschungen. So soll man durch das Heidentor etwa in die Vergangenheit sehen können. Zum Gruseln ist auch ein Tonband, das Hasmann und Hepp beim früheren Amphitheater, wo die Gladiatorenkämpfe stattgefunden haben, aufzeichneten: Darauf sei der römische Schlachtruf „Iugula“ zu hören. Zu Deutsch: „Tötet ihn“.