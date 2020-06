Auf Freigang ins Gesicht geschossen

Die Ermittler gehen von einem Racheakt aus. Denn der wegen eines Mordauftrages zu 15 Jahren Haft verurteilte Mann war auf Freigang. Er saß zehn Jahre lang in der Haftanstalt Garsten in Oberösterreich ein und hätte wegen guter Führung am 14. Februar auf freien Fuß kommen sollen.

Der angeschossene Freigänger wollte Mittwochabend in der Otto-Probst-Straße wahrscheinlich seine Wohnung für das Leben in Freiheit vorbereiten. Generalleutnant Peter Prechtl, Leiter des Strafvollzuges bestätigt: "Der Mann stand kurz vor der Entlassung. Und war bereits im Freigängerhaus untergebracht. Mit dem Häftling gab es nie Probleme."

Die Polizei prüft nun, ob der aktuelle Anschlag mit einem Auftragsmord im Wiener Kaffeehaus Puccini vor zehn Jahren in Verbindung steht.