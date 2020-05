Auf der Suche nach 1000 Polizisten

Während man bei der Wiener Polizei beteuert, mit bis zu 500 neuen Polizisten seit 2009 im Plansoll zu liegen, ist man auch in den Bezirken mehr als skeptisch: „Da sind wohl einige Köpfe mehrmals gezählt worden“, argwöhnt Derfler. Vom Papier her sollten im 20. und im benach­barten 2. Bezirk 424 Polizisten im Dienst sein. „Es kam aber zuletzt im Dezember vor, dass an einem Tag gerade einmal 60 vorhanden waren“, kritisiert der Bezirksvorsteher.

Dass mit den geplanten Wachzimmer-Schließungen während der Nacht mehr Kräfte für Patrouillen frei werden, glaubt er nicht. „ Hier geht es doch nur um die Reduktion von Überstunden.“

„Wir versuchen gerade herauszufinden, wo die zusätzlichen Polizisten sein sollen“, sagt auch Polizei-Personalvertreter Harald Segall. Tatsächlich würden auf allen Polizei-Dienststellen 30 Prozent auf den Soll-Personalstand fehlen. Einer der Gründe: „Bei den Bezirksplanstellen werden sogar schon die Polizeischüler eingerechnet. Und erst vor Kurzem hatten wir wieder 50 Versetzungen von Wien nach Niederösterreich.“

Die Beamten könnten daher ihre Aufgaben nur mehr notdürftig erledigen, beklagt Segall. Entsprechend schlecht sei die Stimmung unter den Polizisten: „Sie fühlen sich ausgenutzt.“