Auf der Jagd nach Schmutzfinken

Die Stadt macht gegen Umweltsünder mobil. Seit Jahresbeginn wurden bereits mehr als 500 Anzeigen oder Strafmandate gelegt. Verantwortlich dafür ist die Waste-Watcher-Truppe der MA 48 (Abfallwirtschaft und Straßenreinigung) . Deren Chef, Roland Kolb, spricht Klartext: "Die Zeiten der Ermahnungen und Aufklärungsgespräche sind vorbei. Seit heuer wird gestraft."



Der KURIER war bei einer Kontrolle am Urban-Loritz-Platz bei der Wiener Stadthalle dabei. Es dauerte keine drei Minuten, bis die beiden "Waste Watcher" Daniela K. und Eduard K. den ersten Umweltsünder zur Rede stellten. Der elegant gekleidete Herr wartete auf die 6er-Bim und warf beim Eintreffen der Straßenbahn den Tschik auf den Boden.



Den smarten Akademiker erwischte die Kontrolle am falschen Fuß. Denn Andreas Hammerl bezahlte die 36 Euro Strafe nicht ohne Diskussion. Ob er überhaupt gewusst hat, dass er zur Kasse gebeten werden kann? "Eigentlich nicht, das war jetzt ein Aha-Erlebnis." Die Strafe macht immerhin neun Packerl seiner Lieblingsmarke aus. Hammerl: "In Zukunft suche ich mir einen Mistkübel mit Aschenbecher."



Kaum war das Geld einkassiert, ortete das Auge des Gesetzes einen auf den Boden gespuckten Kaugummi. Die junge Dame zeigte sich über die Kontrolle wenig erfreut. "Da liegen ja mehrere Kaugummis herum. Warum muss gerade ich 36 Euro zahlen. Das ist nicht Ihr Ernst?"



Doch, lautet die Antwort der Waste Watchers. Die Barzahlung wurde verweigert, der Zahlschein widerwillig entgegengenommen. Detail am Rande: Wer nicht zeitgerecht einzahlt, muss mit 75 Euro Bußgeld rechnen. Denn die Beamten dürfen zwar keine Passanten festhalten, sehr wohl aber die Personalien aufnehmen.