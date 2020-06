Auch der VOR erhöht die Preise

Nicht nur die Wiener Linien erhöhen, wie der KURIER berichtete, mit 1. Juli ihre Tarife, sondern im gesamten Verkehrsverbund Ost-Region müssen Öffi-Fahrer künftig tiefer in die Tasche greifen. Ab Ferienbeginn müssen die Öffi-Fahrer im gesamten Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) tiefer in die Tasche greifen. Damit wird neben der Wiener U-Bahn auch das Bus- und Bahnfahren in Niederösterreich und dem Burgenland teurer.

Wie in der Kernzone Wien wird auch in den Außenzonen der Preis für einen Einzelfahrschein von zwei Euro auf 2,10 Euro angehoben. Anders als in der Bundeshauptstadt, wo die Jahreskarte mit 365 Euro unangetastet bleibt, erhöht man in Niederösterreich und dem Burgenland auch den Preis für Jahreskarten. Pendler zwischen Sankt Pölten und Wien zahlen für die Jahreskarte inklusive Kernzone künftig 1480 Euro statt 1444 Euro. Für Pendler aus Baden wird die Jahreskarte um 23 Euro teurer, statt 961 sind künftig 984 Euro zu zahlen. Und Pendler zwischen Eisenstadt und Wien müssen ab dem kommenden Jahr 1347 Euro statt 1310 Euro zahlen.

Durchschnittlich werden somit die Ticketpreise mit 1. Juli um drei Prozent angehoben. Lediglich beim Jugend- und beim Top-Jugendticket soll es keine Änderungen geben. Diese werden weiterhin 19,60 Euro beziehungsweise 60 Euro kosten.