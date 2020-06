Atomreaktor im Prater brummt weiter

Im Büro des zuständigen Wissenschaftsministers Karlheinz Töchterle ( ÖVP) versteht man die Aufregung der Grünen nicht: Die Forscher im Reaktor würden exzellente Arbeit leisten. Gerade im Zusammenhang mit der Katastrophe von Fukushima hätten sie ihre Kompetenz unter Beweis gestellt. Auch seitens der TU streicht man die wichtige Rolle des Reaktors für die Grundlagenforschung hervor.

Obendrein würden die Kosten für den Tausch der Brennstäbe nur einen Bruchteil der von den Grünen genannten Summe ausmachen, heißt es im Büro Töchterle.

Die Öko-Partei will das freilich nicht glauben. In einer parlamentarischen Anfrage an den Minister will sie demnächst Licht in den Atom-Deal mit den Amerikanern bringen.