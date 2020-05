Totale Eskalation im Hungerstreik

Die heikle Situation in der Votivkirche entgleitet Politik und Kirche zusehends. Dieses Ziel dürften die etwa 40 Kirchenbesetzer auch mit aller Vehemenz verfolgen.

Die Asylwerber aus Pakistan, Afghanistan, Marokko und Somalia kündigten Donnerstagmittag in einer Pressekonferenz in der Votivkirche eine weitere Eskalation ihres Protestes an. Denn die Flüchtlinge, die seit 23. Dezember im Hungerstreik sind, wollen in den kommenden Tagen auch die Flüssigkeitsaufnahme verweigern.

Für den Chefarzt der Johanniter, Michael Hüpfl, eine gefährliche Drohung: „Solange getrunken wird, ist der Nahrungsmangel relativ lange kompensierbar. Fehlt es aber an Flüssigkeit, kann es sehr schnell sehr ernst werden. Auch die niedrigen Temperaturen in der Kirche von etwa zwei bis drei Grad zehren an den Kräften.“

Der Sprecher der Hungerstreikenden, der 47-jährige Pakistani Khan Adalat, hatte Donnerstagmittag sichtbar noch genügend Kraft, um ganz bestimmt weitere Forderungen an die Republik zu stellen: „Wir verlangen ein Gespräch mit Österreichs Bundespräsidenten Heinz Fischer. Denn das Gespräch am Mittwoch mit der Innenministerin hat keine Ergebnisse gebracht.“

Der Sprecher des Staatsoberhauptes Bruno Aigner erklärte im KURIER-Telefonat, dass Heinz Fischer zurzeit nicht in Österreich weilt: „Wir werden in dieser Sache aber umgehend Kontakt mit dem Innenministerium aufnehmen.“