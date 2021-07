Asyl: Angst der Afghanen vor Abschiebung

Seit knapp sechs Jahren lebt Eshan Batoori (23) in Wien. Er machte seinen Hauptschul-Abschluss und engagierte sich im Verein "Afghanische Jugendliche – Neuer Start in Österreich". Er hat ein Fußballturnier unter dem Motto "Von Kabul bis Wien" organisiert, um das Verständnis zwischen österreichischer und afghanischer Bevölkerung zu verbessern.

Er hat neu angekommenen Landsleuten Deutschkurse gegeben und war gerade dabei, ein Fußballturnier zwischen der afghanischen und tschetschenischen Community zu organisieren, um das Zusammenleben zwischen den beiden verfeindeten Bevölkerungsgruppen zu fördern. Am Sonntag wurde Batoori in Schubhaft genommen. Am Mittwoch um 1.30 Uhr in der Nacht geht sein Flug zurück nach Kabul, Afghanistan.

Eshans Batooris Asylbescheid war negativ, bisher wurde er in Österreich geduldet. Eine Abschiebung nach Afghanistan war bis vor einigen Wochen nicht durchführbar (da schloss die EU ein Rücknahmeabkommen mit Afghanistan ab). Während NGOs die Rückführungen kritisieren, argumentiert das Bundesasylamt in Bescheiden etwa, dass in Afghanistan und besonders in Kabul, keine "relevante Gefährdungslage" vorliege.