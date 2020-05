Angehörige decken Giftmorde auf

„Durch die jüngsten Ermittlungsergebnisse besteht dringender Tatverdacht.“ Der Haftrichter am Landesgericht Wiener Neustadt hat am Donnerstag im Fall des möglichen Giftmordes an einer Niederösterreicherin in Paraguay die U-Haft über den Ehemann verhängt.

Wie vom KURIER berichtet, hat die Causa zwei Jahre nach dem Tod der 46-jährigen Wendy Freiherr während eines Urlaubs in Paraguay eine dramatische Wende genommen. Nach einem KURIER-Bericht wurde die Leiche in Südamerika exhumiert und untersucht. Gerichtsmediziner Wolfgang Denk konnte in den Knochen eine tödliche Dosis Schmerzmittel nachweisen. Im Zuge einer Hausdurchsuchung am vergangenen Dienstag wurden der Ehemann Gerhard H. (53), sowie dessen Lebensgefährtin Michaela S. (47) auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen Mordverdachts festgenommen. Die beiden waren zusammen mit Wendy Freiherr in Paraguay und urlaubten nach deren Tod noch mehrere Wochen in Südamerika. Bei der Hausdurchsuchung wurden diverse Schmerzmittel sichergestellt. Über die Untersuchungshaft von Michaela S. wird erst entschieden.