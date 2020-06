Arbeiter stürzte bei Baumschnitt-Arbeiten ab

Bei einem schweren Arbeitsunfall in Wien-Hernals hat sich ein 51-jähriger Mann schwerste Verletzungen zugezogen. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, kurz nach Mittag, während Baumschnittarbeiten in der Ingenieur-Körner-Gasse im Bezirksteil Dornbach.

Der 51-jährige Arbeiter befand sich vor dem Unfall auf einem gesicherten Baugerüst in etwa 10 Metern Höhe. Er hatte gerade den Stamm einer Fichte eingeschnitten und wollte eine Etage tiefer klettern. Dabei nahm er das Sicherungsseil ab. Im gleichen Moment brach jedoch ein mehrere Meter langer Teil der Fichte ab, kippte auf das Gerüst und riss den Mann in die Tiefe.

Möglich ist, dass ein Windstoß dazu geführt hat, dass der Baum in eine nicht beabsichtigte Richtung stürzte. Ein anwesender Zeuge verständigte sofort die Rettung. Der verletzte Arbeiter wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Spital gebracht. Das Arbeitsinspektorat wurde informiert.