Anton-Proksch-Institut in Finanznöten

Das Anton-Proksch-Institut am Stadtrand von Wien kommt nicht zur Ruhe. Eine der größten und bekanntesten Suchtkliniken Europas ist in Not. Wie berichtet, trägt das Haus, in dem vor allem Alkohol-, Drogen- und Medikamentenabhängige behandelt werden, schwer an den 14 Millionen Euro Schulden, die sich über Jahre angehäuft haben. Mitarbeiter sollen nun auf eine vertraglich zustehende Gehaltserhöhung verzichten. Selbst die Kürzung des Personals um zehn Prozent steht im Raum.

„Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, klagt eine Pflegekraft, die anonym bleiben möchte. „Der gute Ruf der Klinik steht auf dem Spiel.“ Die Not dürfte größer sein, als vor einer Woche vermutet. „Es sind nicht nur die Schulden, die dem Haus zu schaffen machen, das API ist auch in einem miserablen baulichen Zustand.“

Vorwürfe, die sich bei einem Lokalaugenschein teilweise bestätigen lassen. In einem der alten Trakte müssen sich zirka 20 Patienten drei verdreckte Toiletten am Gang teilen. Der Verputz bröckelt von den Wänden. „Einige Bäder sind unbenutzbar und Schimmel breitet sich in Krankenzimmern aus“, behauptet der Informant. Er wähnt Patienten in Gefahr. Immerhin sollen heuer Nachtdiensträder eingespart werden, wodurch ein Pfleger künftig nicht mehr 60 Patienten betreut, sondern bis zu 90. „Darunter leidet die Qualität."