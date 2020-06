Anton-Proksch-Institut in Finanznöten

Es ist jener Ort, an dem für gewöhnlich jenen Menschen geholfen wird, die in Not geraten sind. Nun ist das Anton-Proksch-Institut, am Stadtrand von Wien, offenbar selbst in gröberen Schwierigkeiten. In dem bekanntesten Sucht-Therapie-Zentrum Österreichs gehen seit geraumer Zeit die Wogen hoch. In einem Mail wenden sich die Mitarbeiter des Hauses an die Medien und bitten um Hilfe. Der Grund: „Das Anton-Proksch Institut steht (erneut) vor der Zahlungsunfähigkeit“, heißt es in dem Schreiben. Ein neuer Schuldenhöchststand von knapp 17 Millionen Euro sei erreicht worden. In einer Mitarbeiterversammlung, die am 22. Februar stattfand, wurden die Mitarbeiter gebeten, einmalig auf eine 3,2-prozentige Gehaltserhöhung zu verzichten. „Des weiteren könnten zehn Prozent der Mitarbeiter gekündigt werden.“

Schon im Vorjahr war bekannt geworden, dass das Institut einen Kredit aufnehmen musste, vor allem um Abfertigungen an Mitarbeiter zu zahlen. Gehälter und Managementfehler in der Vergangenheit hatten die Klinik finanziell in die Bredouille gebracht.