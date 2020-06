Anrainer-Aufstand gegen Wettcafés

Tarja Kriesche von der Bürgerinitiative "Republik Reinprechtsdorf" ist vorsichtig optimistisch: "Nach Inkrafttreten des Automaten-Verbots haben wir in der Reinprechtsdorfer Straße nur noch 39 Wettautomaten gezählt. Verteilt auf sechs Wettlokale. Aber die Glücksspielautomaten sind komplett weg und die Kabinenlokale sind nicht mehr zugänglich."

So weit, so gut. Da die Optik der Reinprechtsdorfer Straße in Wien-Margareten aber nach wie vor von (zum Teil geschlossenen) Wettcafés geprägt ist, sehen Stadt, Bezirk und Bevölkerung Handlungsbedarf. Im Rahmen eines Bürgerbeteiligungsverfahrens können Anrainer und Unternehmer ihre Wünsche für die weitere Entwicklung der Einkaufsstraße artikulieren. Am Montagabend fand deshalb eine "Ideen-Sammlung" statt.