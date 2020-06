Angeschossener Doppelmörder laut Justiz "psychisch gesund"

Das Leben im Gefängnis verabscheute Amyn Radwan Gindia zutiefst. Seine Meinung über die "menschenrechtsverletzenden und folterähnlichen" Haftbedingungen tat er gerne in der Öffentlichkeit kund. Im Augustin vom Oktober 2013 beklagte er sich über Isolationszellen, die soziale Kontakte unmöglich machen würden. Gindia sei "rechtskundig wie ein Anwalt" hieß es weiter. In seiner Zeit in der Justizanstalt Stein strebte der Doppelmörder unter anderem ein Verfahren gegen den ehemaligen Gefängnisleiter Christian Timm an.

In Stein saß Gindia bis 2009 im Erdgeschoß des Westtrakts. Dort sitzen die, die in Österreich als extrem gefährlich gelten. 2009 folgte die Überstellung in die Justizanstalt Garsten. "Das hat nichts damit zu tun, dass er ein Querulant war. Es ist normal, dass Lebenslange im Laufe ihrer Haftzeit rotieren" erklärt der dortige Sicherheitschef Erich Huber-Günsthofer. Gindia habe alle Therapien abgeschlossen und wurde nach 24 Jahren als "psychisch gesund" entlassen.

"Das ist länger als beim durchschnittlichen lebenslangen Häftling, der nach 22,5 Jahre freikommt", sagt Huber-Günsthofer. Gindia wäre nun eine zehnjährige "Probezeit" mit Bewährungshilfe bevorgestanden, die er aber umging. Er meldete seinen Wohnsitz in Ägypten, der Heimat seines Vaters. Eine Eidesstattliche Erklärung hätte seine Abreise sicherstellen sollen. Warum Gindia aber vier Monate nach seiner Entlassung wieder in Österreich kriminell wurde, will bei der Justiz niemand kommentieren.