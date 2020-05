Altmieter werden rausgeekelt

Vor wenigen Wochen hat der Vermieter jetzt auch eine Räumungsklage durchgebracht. Demnach soll die Familie am schlechten Zustand des Hauses schuld sein. Delogierungstermin ist der 13. Oktober. Die letzten Mieter in dem Bettlerhaus wollen trotz unzähliger Schikanen aber nicht einfach das Handtuch werfen, obwohl die Angst seit vielen Monaten ihr ständiger Begleiter ist. "Ich traue mich nur noch mit meinem Mann zum Hauseingang gehen. Außerdem haben wir immer ein Messer dabei", schildert Mutter Vesna T. ihren Alltag. "Wir wurden überwacht. Jedes Mal wenn ich aus der Wohnung gegangen bin, haben Männer draußen gewartet, haben uns sogar gedroht", erzählt Tochter Lejla. Die 27-jährige Studentin ist derzeit in einer Notwohnung der Stadt Wien untergekommen. Der KURIER sah sich in dem Haus um. Die Bettler sprechen sehr schlecht Deutsch, glauben dass 400 Euro Miete für zehn Quadratmeter angebracht wären. In den fensterlosen Zimmern ist es dunkel, weil die Stromkästen zerstört wurden . Wasser aus der Leitung gibt es in dem Haus in Ottakring schon lange nicht mehr.