Tausche Fahrrad gegen Bügeln

Toni sagt dieses System zu. Neben Massagen könnte er auch seine Arbeitskraft im Garten anbieten. In die Handschlagqualität seiner Tauschfreunde habe Toni jedenfalls noch Vertrauen. Mit dieser Einstellung scheint der Wiener nicht alleine zu sein. Gerade in Krisenzeiten steigt das Interesse an alternativen Systemen, bestätigt LETS-Obmann Winfried Kraus. Er kam vor zehn Jahren zu dem Netzwerk. "Ich habe eine Dokumentation im Fernsehen gesehen und wurde neugierig, ob das wirklich funktioniert." Und einmal damit angefangen, war er so begeistert, dass er mittlerweile den Großteil seiner Freizeit dafür aufbringt. Flachbildschirm, Anrufbeantworter und Dachträger haben über den Tauschhandel den Weg in seine Wohnung gefunden.